Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 19:41

ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

ЦСКА одержал победу над минским «Динамо». Обложка © Пресс-служба ХК «Динамо»

ЦСКА одержал победу над минским «Динамо». Обложка © Пресс-служба ХК «Динамо»

На домашней арене московский ЦСКА одержал уверенную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счётом 5:3. Особенностью встречи стало результативное возвращение в состав армейцев нападающего Даниэля Спронга, который оформил дубль (45-я и 59-я минуты, второй гол в пустые ворота).

Помимо Спронга, в составе победителей отметились Дмитрий Бучельников (3), Джереми Рой (12) и Прохор Полтапов (25). Со стороны минского «Динамо» шайбы забрасывали Никита Пышкайло (2), Сэм Энэс (52) и Станислав Галиев (55).

Эта победа позволила ЦСКА набрать 18 очков, что соответствует восьмому месту в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» остаётся на пятом месте с 19 очками. В следующем туре ЦСКА предстоит выездная встреча с петербургским СКА, а белорусский клуб сыграет в Тольятти с местной «Ладой».

«Металлург» обыграл «Нефтехимик» 9:6 в рекордном матче сезона КХЛ по голам
«Металлург» обыграл «Нефтехимик» 9:6 в рекордном матче сезона КХЛ по голам

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2. Поединок состоялся на «ВТБ-Арене» в Москве. Победа стала для железнодорожников 700-й в истории Континентальной хоккейной лиги.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • КХЛ
  • ХК ЦСКА
  • ХК Динамо Минск
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar