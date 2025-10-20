ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

На домашней арене московский ЦСКА одержал уверенную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счётом 5:3. Особенностью встречи стало результативное возвращение в состав армейцев нападающего Даниэля Спронга, который оформил дубль (45-я и 59-я минуты, второй гол в пустые ворота).

Помимо Спронга, в составе победителей отметились Дмитрий Бучельников (3), Джереми Рой (12) и Прохор Полтапов (25). Со стороны минского «Динамо» шайбы забрасывали Никита Пышкайло (2), Сэм Энэс (52) и Станислав Галиев (55).

Эта победа позволила ЦСКА набрать 18 очков, что соответствует восьмому месту в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» остаётся на пятом месте с 19 очками. В следующем туре ЦСКА предстоит выездная встреча с петербургским СКА, а белорусский клуб сыграет в Тольятти с местной «Ладой».

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2. Поединок состоялся на «ВТБ-Арене» в Москве. Победа стала для железнодорожников 700-й в истории Континентальной хоккейной лиги.