Все воздушные гавани России работают в штатном режиме
Временные ограничения на полёты были сняты в трёх российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорты Калуга (Грабцево), Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Все воздушные гавани России работают в штатном режиме.
А ранее Росавиация сняла ограничения на полёты в шести аэропортах страны. Воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар вновь принимают и отправляют самолёты. Во время действия ограничений три рейса в Самару и один в Волгоград были перенаправлены на запасные аэродромы.
