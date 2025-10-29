Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 04:10

Все воздушные гавани России работают в штатном режиме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты были сняты в трёх российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Все воздушные гавани России работают в штатном режиме.

В Ульяновской области прогремели взрывы, работает ПВО
В Ульяновской области прогремели взрывы, работает ПВО

А ранее Росавиация сняла ограничения на полёты в шести аэропортах страны. Воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар вновь принимают и отправляют самолёты. Во время действия ограничений три рейса в Самару и один в Волгоград были перенаправлены на запасные аэродромы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar