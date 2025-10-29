Экономист Арапова: Трамп не будет ужесточать антироссийские санкции

В ближайшие месяцы американский лидер Дональд Трамп вряд ли будет усиливать давление на Россию с помощью санкций, поскольку на данный момент он пытается отыграть миротворца. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«На горизонте ближайших месяцев речи о реальном ужесточении санкционного режима со стороны США не идёт, но и послаблений ждать не стоит», — сказала Арапова.

По её словам, санкционная политика Белого дома остаётся избирательной: корректировки списков компаний будут применяться точечно, что создаёт эффект гибкости, но не меняя фундаментальные рамки действующих ограничений.

А ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом возможности влияния на Россию. По словам Уитакера, Трамп имеет большое количество рычагов давления на Россию. Он подчеркнул, что санкционные ограничения против российской нефти являются лишь одним из инструментов влияния на Москву.