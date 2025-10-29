Боец ВСУ в радиоперехвате признался в убийствах и пытках харьковчан

В Харьковской области украинские военнослужащие совершили жесткое преступление — убили одного мирного жителя и подвергли пыткам другого. Военнослужащий ВСУ доложил командиру с позывным Гидра о задержании трёх гражданских лиц — двух мужчин и женщины, сообщает ТАСС.

«Короче, у меня такая ситуация, <...> два мужика и баба шли. Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю», — сказал военнослужащий по радиосвязи.

В ходе радиопереговоров солдат сообщил, что получил приказ конфисковать у задержанных мобильные телефоны, а впоследствии подтвердил их гражданский статус, назвав установленные личности. В своём докладе военнослужащий признался, что один из мужчин был им убит, другого подвергли пыткам — ему раздробили пятку и бедро, при этом женщина также находилась вместе с ними. В завершение переговоров солдат запросил указания относительно тела погибшего, а затем получил приказ сбросить его в районе колодца.

«Получается, один — 200-й, и один — 300-й. У него нога — пятку разбили ему и ляжку [пытали], и женщина», — заявил солдат ВСУ.

