Невзоров* прошёлся по «мальчишке» Дудю** и раскритиковал его за «примитивность»

Журналист Александр Невзоров* подверг резкой критике трёхчасовое интервью с блогером Юрием Дудём**, назвав его примитивным.

«Я, честно говоря, просто уснул. И не ожидал, что мальчишка настолько примитивен. (...) Поразительно примитивный парень», — заявил Невзоров* в интервью.

По его словам, блогер продемонстрировал низкий уровень подготовки и делал неадекватные заявления. Особое раздражение журналиста вызвало то, что Дудь** задавал вопросы, на которые он уже неоднократно давал ответы в прошлом.

Ранее Александр Невзоров* заявил, что его запланированные публичные выступления в Европе были отменены по рекомендации органов безопасности ЕС. Под отмену попали мероприятия в Амстердамском соборе, а также презентации книг в Милане и Берлине, при этом организаторы осуществляют возврат средств за приобретенные билеты.

