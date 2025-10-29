Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 05:42

Невзоров* прошёлся по «мальчишке» Дудю** и раскритиковал его за «примитивность»

Обложка © youtube / Вдудь

Обложка © youtube / Вдудь

Журналист Александр Невзоров* подверг резкой критике трёхчасовое интервью с блогером Юрием Дудём**, назвав его примитивным.

«Я, честно говоря, просто уснул. И не ожидал, что мальчишка настолько примитивен. (...) Поразительно примитивный парень», — заявил Невзоров* в интервью.

По его словам, блогер продемонстрировал низкий уровень подготовки и делал неадекватные заявления. Особое раздражение журналиста вызвало то, что Дудь** задавал вопросы, на которые он уже неоднократно давал ответы в прошлом.

Сбежавший из РФ Невзоров* обозвал россиян червями и назвал русофобию светлым качеством
Сбежавший из РФ Невзоров* обозвал россиян червями и назвал русофобию светлым качеством

Ранее Александр Невзоров* заявил, что его запланированные публичные выступления в Европе были отменены по рекомендации органов безопасности ЕС. Под отмену попали мероприятия в Амстердамском соборе, а также презентации книг в Милане и Берлине, при этом организаторы осуществляют возврат средств за приобретенные билеты.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Юрий Дудь
  • Александр Невзоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar