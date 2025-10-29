Россия и США
29 октября, 05:49

Лукашенко одобрил изменения в соглашение с Россией о свободе передвижения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил проект поправок в межгосударственное соглашение с Россией, гарантирующее равные права граждан двух стран на выбор места жительства и свободу передвижения. Документ, подписанный главой государства, опубликован на национальном правовом портале.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан... на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства», — говорится в тексте указа.

Министерству внутренних дел Белоруссии поручено провести переговоры по проекту, при необходимости скорректировать второстепенные положения и подписать итоговый документ. Данный шаг направлен на дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства и унификацию правового поля двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в программу содействия добровольному переселению соотечественников. Согласно новым правилам, от обязанности подтверждать владение русским языком освобождаются лица, ранее состоявшие в гражданстве РФ, Беларуси, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатрианты, участвующие в программе в общем порядке.

