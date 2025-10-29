Главу Аскизского района Хакасии задержали по подозрению в махинациях
Обложка © Telegram / Следком
Глава Аскизского района Хакасии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы. Об этом сообщили в СК РФ.
Глава Аскизского района Хакасии задержан. Видео © Telegram / Следком
«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Аскизского района Республики Хакасия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «е», «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности)», — говорится в сообщении.
В марте 2022 года следователи выявили факт заключения контракта на сумму 1,1 миллиарда рублей, в рамках которого был увеличен аванс с 10% до 90%, несмотря на задержки в работе подрядчика. Строительство до сих пор не завершено, что привело к убыткам для бюджета в размере свыше 460 миллионов рублей. Подозреваемый задержан. Кроме того, в МВД ведётся расследование в отношении подрядчика по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Ранее бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Одинцовский городской суд установил, что Ахмедов организовал незаконное строительство дома и других объектов на участке экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.