Главу Аскизского района Хакасии задержали по подозрению в махинациях

В марте 2022 года следователи выявили факт заключения контракта на сумму 1,1 миллиарда рублей, в рамках которого был увеличен аванс с 10% до 90%, несмотря на задержки в работе подрядчика. Строительство до сих пор не завершено, что привело к убыткам для бюджета в размере свыше 460 миллионов рублей. Подозреваемый задержан. Кроме того, в МВД ведётся расследование в отношении подрядчика по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).