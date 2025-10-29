Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА

Девять жилых домов и производственное помещение получили повреждения в результате отражения массированной атаки беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Силы ПВО Министерства обороны обнаружили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Также сообщается о повреждении производственного помещения агрохолдинга «Мираторг». Полный осмотр последствий будет проведён позже, на местах продолжают работу оперативные службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели женщины в результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль в селе Новые Юрковичи Климовского района. Глава региона охарактеризовал инцидент как целенаправленный удар, приведший к смерти водителя транспортного средства.