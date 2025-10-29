Иск на 153 млн рублей подан по делу о фортификациях под Курском

К фигурантам уголовного дела о хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, подан гражданский иск на сумму почти 153 миллиона рублей. Сведения об этом содержатся в судебных материалах, с которыми ознакомилось ТАСС.

«Гражданским истцом, признанным потерпевшим, заявлен иск на сумму 152,8 млн рублей к Лукину В. В., Грабину И. В., Воловикову А. Н. и Спиридонову Д. Ю.», — сказано в документе.

По данным агентства, для обеспечения иска было арестовано имущество и счета обвиняемых. Как следует из материалов, бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин и его заместители обеспечили заключение договора с обществом «КТК Сервис», которое не вело реальной деятельности, а лишь создавало видимость работ. После этого участники организованной группы похитили выделенные на возведение укреплений средства.

Напомним, установлены факты хищения свыше 152 млн рублей, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области. В посёлках Тёткино и Попово-Лежачи строительство взводных опорных пунктов выполнено лишь на 10%, при том что подрядная организация не располагала необходимыми кадрами и техническими ресурсами.