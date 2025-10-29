Взрывы оставили Подольск без света и воды

Город Подольск в Одесской области полностью лишился электроснабжения и частично — водоснабжения после серии взрывов. Об этом сообщает украинский журнал NV.

«Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение», — говорится в публикации.

Несколько взрывов прогремели в городе в ночное и утреннее время. На месте происхождения работают аварийные и энергетические службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что во время воздушной атаки на Одесскую область впервые были применены корректируемые авиационные бомбы. Он охарактеризовал данный тип вооружения как новую серьёзную угрозу для региона.