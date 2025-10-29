Пенсионерка отсудила у фигуранта дела Долиной почти 300 тысяч рублей

Пенсионерка стала жертвой мошеннических действий Артура Каменецкого, одного из фигурантов дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Как следует из официальных судебных документов, которые есть в распоряжении РИА «Новости», она отсудила у него почти 300 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в суд с требованием к Каменецкому о возврате 284 тысяч рублей, которые были похищены с её счёта в результате мошенничества. Пострадавшая просила их признать их неосновательным обогащением.

«Таким образом, денежные средства были приобретены ответчиком неосновательно и незаконно им удерживаются в течение длительного времени», — уточняется в документах.

В связи с преклонным возрастом истца, её интересы в суде представлял прокурор. Суд установил, что Каменецкий не имел законных оснований для получения и удержания денежных средств. Иск был удовлетворен полностью.

Ранее сообщалось, что украинские телефонные мошенники начали использовать для обхода российских блокировок номера из Ирана (+98), Грузии (+995) и Словакии (+421). Специалисты рекомендуют игнорировать подобные звонки и предупреждать пожилых людей, наиболее уязвимых перед подобными схемами.