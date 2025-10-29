Россия и США
Регион
29 октября, 05:57

В Симферополе после атаки БПЛА загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ёмкость с горюче-смазочными материаламт загорелась в Симферополе после атаки украинских беспилотников. О происшествии сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в ёмкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА

Напомним, всего за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 46 — сбили над Брянской областью. 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над территорией Краснодарского края.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

