29 октября, 06:37

В Минпросвещения опровергли массовые жалобы учителей на зарплаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AJR_photo

Информация о массовых жалобах учителей на снижение заработной платы не соответствует действительности. С соответствующим заявлением выступили в Министерстве просвещения Российской Федерации.

«В сентябре в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вопрос оплаты труда педагогов находится на постоянном контроле. Поступившие обращения, как отметили в министерстве, касались отсутствия премий и надбавок и носят сугубо индивидуальный характер.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов заявил о системной проблеме в образовательной сфере, где бюрократическая нагрузка и внеучебная деятельность серьёзно препятствуют осуществлению качественного учебного процесса. Парламентарий охарактеризовал ситуацию как «бумажный террор», отметив, что педагоги вынуждены уделять основное внимание заполнению отчётов, таблиц и планов в ущерб непосредственной работе с учениками.

