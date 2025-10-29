В Минпросвещения опровергли массовые жалобы учителей на зарплаты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AJR_photo
Информация о массовых жалобах учителей на снижение заработной платы не соответствует действительности. С соответствующим заявлением выступили в Министерстве просвещения Российской Федерации.
«В сентябре в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что вопрос оплаты труда педагогов находится на постоянном контроле. Поступившие обращения, как отметили в министерстве, касались отсутствия премий и надбавок и носят сугубо индивидуальный характер.
Ранее вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов заявил о системной проблеме в образовательной сфере, где бюрократическая нагрузка и внеучебная деятельность серьёзно препятствуют осуществлению качественного учебного процесса. Парламентарий охарактеризовал ситуацию как «бумажный террор», отметив, что педагоги вынуждены уделять основное внимание заполнению отчётов, таблиц и планов в ущерб непосредственной работе с учениками.
