Российские силы последовательно продолжают наступательные операции, в то время как западные страны демонстрируют неспособность предложить эффективный ответ, кроме дальнейшего затягивания военного конфликта. Такую оценку ситуации высказал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе интервью для YouTube-канала.

Эксперт подчеркнул, что, хотя Россия не ставит перед собой цель полного захвата украинской территории, её войска уверенно продвигаются вперёд. Миршаймер подверг критике западных политиков, указывая на их оторванность от реальной ситуации на фронте, что проявляется в попытках представить устаревшие крылатые ракеты «Томагавк» в качестве чудо-оружия.

«Россия не собирается завоевать всю Украину, но она уже на марше. <…> Но что может сделать Запад? Все уже опробовано. <…> И Tomahawk, как заявил (президент России Владимир — прим. Life.ru) Путин и как знают эксперты, не изменят ситуацию. Тем более, если русские побеждают, то эскалация со стороны Запада не имеет особого значения», — отметил эксперт.

Он также отметил, что европейские страны находятся в замешательстве относительно дальнейших действий. Миршаймер заключил, что продолжение сопротивления при очевидном проигрыше лишь продлит конфликт, что приведёт к дополнительным территориальным потерям Украины в пользу России.

Также западные СМИ ранее сообщали о критическом положении украинских войск в зоне СВО. Российские силы, воспользовавшись этим, усилили свои наступательные действия. В статье также указывается, что украинское командование запрещает своим солдатам отступление или сдачу в плен, чтобы сохранить видимость контроля над территориями для западных союзников.