В России отложили введение адвокатской монополии в судах

Реформу судебного представительства, известную как адвокатская монополия, не будут спешить вводить в действие в России. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Ведомости».

Инициатива, ограничивающая представительство в судах только адвокатами, пока не получила согласования правительства. Источники полагают, что решение по этому вопросу не будет принято в обозримом будущем.

Отмечается, что реформу не поддерживает Верховный суд РФ, представитель которого указала, что монополия значительно ограничит права граждан на свободный выбор представителя и доступ к правосудию, а также может спровоцировать рост цен на юридические услуги. Против законопроекта также выступил профильный комитет Госдумы.

Ранее сообщалось, что планируется рассмотрение законодательной инициативы о создании в Грозном суда Путинского района. В ходе заседания под председательством Игоря Краснова участникам предстоит обсудить проект федерального закона для последующего внесения в Государственную думу. Инициатива обусловлена административно-территориальными изменениями: после образования в июне 2024 года в Чеченской Республике нового района Грозного, получившего название «Путинский», возникла необходимость приведения судебной системы в соответствие с федеральным законодательством.