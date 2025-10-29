Используя предлог о якобы неэффективных ограничениях, президент США Дональд Трамп фактически предоставил России «шестимесячный период» для достижения целей спецоперации, акцентируя внимание на полном контроле над Донбассом. После этого глава Белого дома неоднократно выражал готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для заключения «сделки».

«Столкнувшись с мощным давлением со стороны ЕС и русофобской элиты в США на продолжение скрепляющей Евроатлантику войны на Украине, Трамп поставил на паузу договорённости, достигнутые им через Уиткоффа с Москвой. Поскольку отступать России некуда, война продлится минимум ещё шесть месяцев», — пояснил обозреватель Царьграда Сергей Латышев.

В Москве учитывают непростое положение Трампа, стремясь не добавлять ему проблем, поскольку видят в нём более предпочтительного партнёра, чем экс-лидера США Джо Байдена. К тому же, чем значительнее успехи российских войск в зоне конфликта, тем скорее Европа и Киев осознают, что оказались в ловушке, которую Запад изначально готовил для России.

Новые санкции, инициированные Трампом, не столь разрушительны, как это может показаться, считает Латышев. Они также являются попыткой опередить Конгресс, который разрабатывает куда более серьёзные меры давления. Расчёт прост: теперь удастся убедить республиканцев, намеревавшихся поддержать жёсткие рестрикции, повременить с этим решением.

«Можно считать установленным, что санкции Трампа против России — это «дымовая завеса» для совершенно других намерений. То, что Вашингтон не критикует Россию за жёсткие удары по Украине, указывает именно на желание Трампа заключить «сделку», — отметил специалист.

Оказывая экономическое давление, американский лидер, одновременно руками Кремля, подталкивает Киев и европейские страны, охваченные русофобией и не готовые к минимальным условиям прекращения огня, к принятию российских требований, которые со временем могут только ужесточиться.