Свердловский омбудсмен призвала педагогов не прикасаться к ученикам

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Татьяна Титова заявила о недопустимости любых физических воздействий на школьников со стороны педагогов. Своё мнение она высказала в эфире телеканала ОТВ.

«Ни в каком возрасте нельзя проявлять физическое насилие в отношении ребёнка. Даже если ребёнок ведёт себя так, что уже нет никаких сил», — заявила детский омбудсмен Татьяна Титова.

Реакция детей на физический контакт с педагогами может значительно различаться в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия. В то время как один ребёнок может нейтрально отнестись к тому, что его взяли за руку и вывели из класса, другой может расценить такие действия как нарушение личных границ, что объясняется различиями в восприятии тактильного контакта.

По её мнению, педагоги должны гасить конфликты словами, объясняя суть проблемы, а дальнейшие разбирательства проводить исключительно в присутствии родителей во избежание двусмысленных трактовок.

