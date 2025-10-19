Милонов обвинил в тщеславии родителей шестилетних школьников

Родители, отдающие детей в первый класс в шестилетнем возрасте, часто руководствуются тщеславием, поскольку ребёнок в этом возрасте ещё не готов к образовательным нагрузкам, заявил в беседе с «Газетой.ru» зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, семилетний возраст для начала обучения был определён многолетним опытом педагогов как оптимальный. Парламентарий подчеркнул, что даже при наличии положительного опыта раннего обучения шестилетнему ребёнку приходится прилагать значительно больше усилий для освоения школьной программы.

Депутат ГД РФ привёл личный пример, отметив, что его собственные дети испытывали трудности при начале обучения с шести лет. Он отметил, что любой педагог начальных классов подтвердит нецелесообразность попыток «состарить» шестилетнего ребёнка ради раннего поступления в школу.

«У каждого возраста есть своя нагрузка, свои особенности. И в шесть лет его психология, его эмоциональное состояние ещё не позволяет ему ходить в школу», — заключил Милонов.