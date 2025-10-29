В районе Константиновки у Вооружённых сил Украины резко ухудшилось положение. Подразделения Армии России осуществили успешное продвижение с Юго-восточного направления и в настоящее время ведут активные боевые действия в городской черте, в частности, в районе Сантуриновки.

Согласно данным украинского военного блога, российским штурмовым группам удалось не только продвинуться вперёд, но и закрепиться в районе трамвайного депо, где был создан оперативный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Отмечается, что Сантуриновка и прилегающие к ней улицы постепенно переходят в статус «серой зоны», что говорит об утрате контроля над этими территориями украинской стороной.

Украинские военные подтверждают, что российские войска активно подтягивают резервы для усиления своих позиций. Ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой, а развитие событий в Константиновке может оказать существенное влияние на оперативную обстановку во всём регионе.

Ранее сообщалось, что российские войска добились значительных успехов в Константиновке, важной для украинской обороны. В городе зафиксирована активность российских диверсионных групп.