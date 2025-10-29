Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 07:53

ВСУ в панике сообщают об ухудшении обстановки в районе Константиновки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В районе Константиновки у Вооружённых сил Украины резко ухудшилось положение. Подразделения Армии России осуществили успешное продвижение с Юго-восточного направления и в настоящее время ведут активные боевые действия в городской черте, в частности, в районе Сантуриновки.

Согласно данным украинского военного блога, российским штурмовым группам удалось не только продвинуться вперёд, но и закрепиться в районе трамвайного депо, где был создан оперативный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Отмечается, что Сантуриновка и прилегающие к ней улицы постепенно переходят в статус «серой зоны», что говорит об утрате контроля над этими территориями украинской стороной.

Украинские военные подтверждают, что российские войска активно подтягивают резервы для усиления своих позиций. Ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой, а развитие событий в Константиновке может оказать существенное влияние на оперативную обстановку во всём регионе.

Российские танки и пехота прорвались в Малую Токмачку под Ореховым
Российские танки и пехота прорвались в Малую Токмачку под Ореховым

Ранее сообщалось, что российские войска добились значительных успехов в Константиновке, важной для украинской обороны. В городе зафиксирована активность российских диверсионных групп.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar