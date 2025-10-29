В МВД объяснили, как правильно подготовить телефон к продаже

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД РФ (УБК) разработали и обнародовали уникальный алгоритм подготовки мобильных устройств на базе Android и iOS к продаже. Главная цель методики — обеспечить максимальную защиту личной информации пользователя от потенциального восстановления данных новым владельцем. Специалисты выделили несколько критических этапов, которые необходимо пройти для полной очистки гаджета.

Android: Двукратный сброс и шифрование

Киберполиция настоятельно рекомендует убедиться, что шифрование включено в настройках безопасности. Проверка производится через «Настройки» — «Безопасность» — «Шифрование». Удаление учетных записей: Обязательным является удаление всех профилей, включая аккаунты Google и специфические для производителей (Samsung, Huawei, Xiaomi). Неудаленные профили могут привести к блокировке активации устройства новым пользователем.

Необходимо выполнить полный возврат к заводским параметрам через «Настройки» — «Система» — «Сброс» с опцией «Удаление всех данных». Гарантированное уничтожение данных: Для окончательного стирания остаточной информации, киберполиция советует заполнить свободное пространство . После первого сброса, не настраивая телефон, следует записать продолжительное видео до полного исчерпания памяти. Это перезапишет остаточные данные.

Отвязка от Apple ID и стирание контента

Отключение блокировок: Ключевым моментом является отключение сервисов защиты. «Отключите «Найти iPhone» и выйдите из iCloud. Эти шаги особенно важны, поскольку без этого ваше устройство не удастся активировать новым пользователям. Процедура выполняется в «Настройки» - [имя пользователя], где необходимо нажать «Выйти», подтвердив действие паролем Apple ID.

Далее следует использовать встроенную функцию удаления данных: «Настройки» — «Основные» — «Передача или сброс iPhone» — «Стереть контент и настройки». Проверка очистки: После завершения процесса необходимо убедиться, что устройство не привязано к старому владельцу.

«После сброса на экране должно появиться начальное окно активации. Если оно видно, очистка прошла успешно. Главное — не подключаться к устройству повторно», — подытожили специалисты УБК.

Ранее сообщалось, что злоумышленники нашли новый способ обмана пользователей мессенджеров с использованием взломанных аккаунтов для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Схема выглядит следующим образом: жертва получает от имени знакомого сообщение, содержащее ссылку на «интересное» видео. Однако при открытии этого файла на мобильное устройство незаметно устанавливается программа, обеспечивающая удалённый доступ к банковскому приложению.