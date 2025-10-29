Новосибирец с большим весом не смог выбраться из ванны и пролежал там пять дней

В Новосибирске мужчина с большим весом провёл пять дней в заточении собственной ванны, не имея возможности самостоятельно выбраться. Спасатели экипажа «Вега-2» по запросу бригады скорой помощи провели сложную операцию по эвакуации пострадавшего.

Как сообщается в официальном заявлении МАСС, за время вынужденного пребывания в ограниченном пространстве у мужчины образовались обширные пролежни, а также развились серьёзные проблемы с кровообращением. Спасатели подчеркнули, что подобные инциденты не являются редкостью, и призвали граждан заблаговременно заботиться о безопасности жилого пространства.

«Представьте себе: пять долгих дней в ванной, полных надежд на самостоятельный выход... Но чуда не произошло, а ситуация усугубилась, так как у мужчины образовались пролежни, да и в целом всё затекло», — говорится в публикации.

В ведомстве заявили что они неоднократно поднимали тему важности адаптации жилого пространства для предотвращения подобных трагедий. Спасатели подчеркнули, что специальные приспособления для ванной комнаты или замена ванны на душевую кабину способны значительно снизить риски и сделать жизнь более безопасной и комфортной.

После успешной эвакуации пострадавший был передан медикам для оказания неотложной помощи и дальнейшего лечения.

Ранее врач-хирург Александр Симаков предупредил о серьёзных последствиях ожирения, назвав его коварным врагом здоровья и долголетия. Специалист объяснил, что риски для здоровья увеличиваются с ростом индекса массы тела (ИМТ).