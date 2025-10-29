Россия и США
Регион
29 октября, 08:31

Перестрелка во дворе челябинской многоэтажки попала на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

В посёлке Першино Челябинской области произошла вооружённая перестрелка с последующим избиением человека. Об инциденте сообщает Baza.

Четверо мужчин устроили перестрелку в Челябинской области. Видео © Telegram / Baza

Группа мужчин в чёрной одежде, выйдя из автомобиля, начала преследовать свою жертву на улице Кавказской. После того как прозвучали выстрелы, нападавшие избили мужчину палками и скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция занимается розыском всех участников инцидента, также сообщается о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Бурятии зафиксирован инцидент с применением пневматического оружия: житель Улан-Удэ произвёл выстрелы в сторону несовершеннолетней девочки, находившейся во дворе. В результате происшествия ребенок получил ранение в область спины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

