Перестрелка во дворе челябинской многоэтажки попала на видео

Группа мужчин в чёрной одежде, выйдя из автомобиля, начала преследовать свою жертву на улице Кавказской. После того как прозвучали выстрелы, нападавшие избили мужчину палками и скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция занимается розыском всех участников инцидента, также сообщается о пострадавших.