29 октября, 08:51

Появилось видео задержания готовившего теракт в Ставропольском крае

Появился видеоролик задержания подозреваемого в подготовке подрыва объекта транспортной инфраструктуры. На записи, опубликованной ЦОС ФСБ видно, как сотрудники спецслужб задерживают мужчину, после чего он показывает им компоненты для самодельного взрывного устройства и отвечает на вопросы следователей.

Задержание подозреваемого в подготовке теракта сотрудниками ФСБ. Видео © ЦОС ФСБ

Как сообщили в ФСБ России, задержанный проживает в населённом пункте Георгиевск в Ставропольском крае. По данным следствия, мужчина сам связался через Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины.

По заданию куратора задержанный снимал на фото и видео объекты транспорта региона для последующего подрыва. Мужчину задержали по пути к месту предполагаемого преступления. Против него возбуждено уголовное дело, подозреваемый уже находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт на транспорте в Ставропольском крае, который готовил местный житель по заданию украинских спецслужб. Злоумышленник вышел на связь через Telegram, провёл разведку объекта и планировал его взорвать. Правоохранительные органы задержали подозреваемого до совершения преступления.

Обложка © ЦОС ФСБ

Мария Любицкая
