Военные Польши заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

Пара истребителей польских ВВС осуществила перехват российского разведывательного самолёта Ил-20 в воздушном пространстве Балтийского моря. С такой информацией выступило Оперативное командование польских вооружённых сил.

Согласно сообщению, опубликованному командованием в социальной сети X, 28 октября 2025 года два истребителя МиГ-29 ВВС Польши успешно провели визуальную идентификацию, перехват и сопровождение российского самолёта, который находился над Балтийским морем, до момента его выхода из зоны ответственности польских сил.

Как утверждается в заявлении Варшавы, перехваченный Ил-20, по всей видимости, осуществлял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, при этом не имея поданного плана полёта и с выключенным ответчиком (транспондером).

При этом польское командование отдельно подчеркнуло, что российское воздушное судно границы воздушного пространства Польши не нарушало.

В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что все полеты российских самолётов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, исключая пересечение установленных трасс или опасное сближение с воздушными судами других государств.

Ранее истребители ВВС Германии были экстренно подняты для перехвата российского самолёта Ил-20М над акваторией Балтийского моря. Два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге для идентификации воздушного судна.