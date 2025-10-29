Microsoft заключила новую сделку с OpenAI на $135 млрд

Корпорация Microsoft и разработчик передовых моделей ИИ, компания OpenAI, официально объявили о заключении нового, долгосрочного соглашения о партнёрстве. Этот меморандум повлёк за собой существенные структурные изменения в OpenAI: её коммерческое подразделение, в котором технологический гигант ранее владел 32-процентной долей, трансформируется в корпорацию с общественно полезными целями (PBC). Параллельно с этим анонсирована и проведена рекапитализация.

В результате этих преобразований Microsoft получит долю в размере 27% акций новообразованной OpenAI Group PBC. Аналитики оценивают стоимость этого пакета приблизительно в 135 миллиардов долларов США.

Ключевым положением нового договора стало сохранение за Microsoft эксклюзивных прав на продукты OpenAI, разработанные с использованием инфраструктуры Azure (включая соответствующие API). Это преимущество будет действовать до момента создания так называемого универсального искусственного интеллекта (AGI) — гипотетической системы, способной к познавательной деятельности на уровне человека.

В целом, права Microsoft на использование разработок OpenAI пролонгированы до 2032 года, охватывая даже те продукты, которые появятся уже после достижения порога AGI. При этом права корпорации на часть исследовательских наработок стартапа сохранятся до 2030 года или до момента официальной верификации AGI независимыми экспертами — в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше.

Дополнительно, соглашение предоставляет OpenAI свободу в совместной разработке новых продуктов с третьими сторонами. При этом оговаривается, что API-продукты должны оставаться на платформе Azure, тогда как остальные разработки могут быть размещены в любом облаке по выбору OpenAI. В свою очередь, Microsoft теперь получает право самостоятельно внедрять AGI, в том числе в партнёрстве с другими компаниями. Примечательно, что в рамках сделки OpenAI также заключила контракт на закупку дополнительных сервисов Azure на колоссальные 250 миллиардов долларов, при этом Microsoft утрачивает своё прежнее преимущественное право на предоставление вычислительных мощностей стартапу.

По сообщению агентства Reuters, после официального объявления об условиях сделки рыночная капитализация Microsoft продемонстрировала рост на 2,5%, что позволило компании вновь преодолеть отметку в 4 триллиона долларов. Впервые этот психологически важный рубеж был взят в конце июля, после чего котировки компании демонстрировали коррекцию.

Ранее сообщалось, что американский гигант полупроводниковой промышленности Nvidia Corp рассматривает возможность инвестирования до 100 миллиардов долларов в OpenAI — компанию, разработавшую популярный чат-бот ChatGPT. Компании заключили соглашение, закрепляющее их стратегическое партнёрство.