Производство рыбных консервов в России снизилось на 1% за 9 месяцев

Объём производства рыбных консервов в России за девять месяцев 2025 года сократился на 1%. Такие данные, основанные на подсчётах Росстата, предоставил Рыбный союз.

Как уточнили в организации, спад выпуска продукции начался еще в июле, когда показатель упал сразу на 25%. При этом, по данным исследовательской компании Ntech, в денежном выражении розничные продажи консервов выросли на 9,2%, достигнув 51,8 млрд рублей, хотя в килограммах упали на 7,8%.

Наибольшее снижение спроса зафиксировано по консервам из горбуши — на 45,6%, и кильки — на 14,8%, тогда как продажи тунца выросли на 39,7%, а скумбрии — на 12,7%.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило систему биржевого мониторинга цен, включив в неё ключевые виды рыбной продукции: минтай, треску, сельдь, скумбрию и лососевые. Согласно подписанному постановлению, участники рынка обязаны будут предоставлять данные о внебиржевых сделках объёмом от 10 тонн, включая как внутренние, так и экспортные операции.