Трамп назвал премьер-министра Индии Моди «убийцей, жаждущим драки»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп резко высказался в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в южнокорейском Кенчжу. Несмотря на то, что американский лидер охарактеризовал индийского коллегу как «очень приятного на вид человека», он также назвал его «жаждущим драки убийцей».

В рамках своего выступления Трамп подробно изложил методы давления, которые он предпринял для урегулирования индийско-пакистанского конфликта. По его словам, он напрямую предупредил обе стороны о готовности ввести 250-процентные тарифные санкции в случае продолжения боевых действий. В телефонном разговоре с Моди американский президент заявил, что заключение торгового соглашения станет невозможным при эскалации конфликта с Пакистаном.

Это не первый случай, когда Трамп приписывает себе роль миротворца в конфликтах. Однако индийская сторона последовательно отвергает подобные заявления, а сам Моди продемонстрировал свою позицию, проигнорировав недавний саммит в Малайзии из-за опасений повторения американских инициатив по посредничеству.