Трамп назвал премьер-министра Индии Моди «убийцей, жаждущим драки»
Обложка © ТАСС / EPA / RAJAT GUPTA
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп резко высказался в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в южнокорейском Кенчжу. Несмотря на то, что американский лидер охарактеризовал индийского коллегу как «очень приятного на вид человека», он также назвал его «жаждущим драки убийцей».
В рамках своего выступления Трамп подробно изложил методы давления, которые он предпринял для урегулирования индийско-пакистанского конфликта. По его словам, он напрямую предупредил обе стороны о готовности ввести 250-процентные тарифные санкции в случае продолжения боевых действий. В телефонном разговоре с Моди американский президент заявил, что заключение торгового соглашения станет невозможным при эскалации конфликта с Пакистаном.
Это не первый случай, когда Трамп приписывает себе роль миротворца в конфликтах. Однако индийская сторона последовательно отвергает подобные заявления, а сам Моди продемонстрировал свою позицию, проигнорировав недавний саммит в Малайзии из-за опасений повторения американских инициатив по посредничеству.
Ранее Дональд Трамп утверждал, что Индия скоро прекратит импорт российской нефти, возобновив его после завершения украинского конфликта. Он отметил, что это может занять время, но произойдёт относительно быстро. В свою очередь, МИД Индии через своего представителя Рандхира Джайсвала заявил, что страна руководствуется исключительно интересами своих потребителей при формировании политики импорта энергоносителей.
