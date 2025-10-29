Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 09:12

Кремль высоко оценил результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе

Российская сторона дала высокую оценку результатам двусторонней встречи президентов России и Азербайджана в Душанбе. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях», — отметил представитель Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, опроверг наличие системного кризиса в двусторонних отношениях. Российский лидер охарактеризовал текущую ситуацию как временный эмоциональный кризис, подчеркнув наличие потенциала для конструктивного диалога между странами.

Анастасия Никонорова
