Кремль высоко оценил результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе
Российская сторона дала высокую оценку результатам двусторонней встречи президентов России и Азербайджана в Душанбе. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях», — отметил представитель Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, опроверг наличие системного кризиса в двусторонних отношениях. Российский лидер охарактеризовал текущую ситуацию как временный эмоциональный кризис, подчеркнув наличие потенциала для конструктивного диалога между странами.
