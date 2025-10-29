Песков напомнил, что Путин рассказал всё об «Орешнике» в Белоруссии ещё полгода назад

Глава государства Владимир Путин дал все необходимые пояснения относительно размещения комплексов «Орешник» в Белоруссии в ходе своего визита в Минск в марте. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусской стороны о планах в декабре поставить «Орешники» на боевое дежурство в республике.

По словам представителя Кремля, «несколько месяцев тому назад — наверное, даже полгода — президент Путин был в Минске, и об этом шла речь, и Путин давал объяснения на этот счет».

«В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, и там об этом шла речь», — уточнил Песков.

Напомним, ракетный комплекс «Орешник» планируется ввести в состав сил боевого дежурства на территории Белоруссии уже в декабре текущего года. Это решение окончательно снимает все дискуссии относительно перспектив развертывания данного вооружения в республике. Там заявили, что вопрос о целесообразности размещения «Орешника» можно считать полностью исчерпанным.