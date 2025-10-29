Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 09:12

Путин сегодня пообщается с героями СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в среду, 29 октября, пообщается с героями СВО, раненными в ходе боевых действий. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В планах президента сегодня — общение с нашими героями СВО, с военнослужащими, которые получили ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Песков журналистам.

Путин поставил в приоритет командования СВО сохранение жизней солдат
Путин поставил в приоритет командования СВО сохранение жизней солдат

Не так давно президент общался с бойцами СВО, которые стали героями документальных фильмов. Это произошло на праздновании 20-летия телеканала RT. Во время беседы глава государства выслушал рассказы военнослужащих об боевом опыте и условиях прохождения службы.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar