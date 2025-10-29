Путин сегодня пообщается с героями СВО

Президент России Владимир Путин в среду, 29 октября, пообщается с героями СВО, раненными в ходе боевых действий. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В планах президента сегодня — общение с нашими героями СВО, с военнослужащими, которые получили ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Песков журналистам.

Не так давно президент общался с бойцами СВО, которые стали героями документальных фильмов. Это произошло на праздновании 20-летия телеканала RT. Во время беседы глава государства выслушал рассказы военнослужащих об боевом опыте и условиях прохождения службы.