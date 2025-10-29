Кремль призвал Париж доказать причастность РФ к осквернению мемориала жертвам Холокоста
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о причастности РФ к инциденту с осквернением мемориала жертвам Холокоста во Франции, призвал к предоставлению доказательств. Он подчеркнул, что любые обвинения в адрес Москвы относительно этого инцидента, если они будут выдвинуты в суде, потребуют наличия убедительных аргументов.
«Если этого не произойдёт, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает. Как правило, и, собственно, практически всегда, все подобные обвинения остаются голословными и неподкреплёнными чем-либо», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков добавил, что, как правило, подобные обвинения остаются голословными.
Ранее сообщалось, что в Париже начался судебный процесс в отношении трёх граждан Болгарии. Их обвиняют в осквернении мемориала жертвам Холокоста. Французские власти предполагают, что эти действия якобы связаны с Россией. Инцидент, в ходе которого мужчины нанесли красные отпечатки ладоней на Стену Праведников (памятник тем, кто спасал евреев во время Второй мировой войны), произошёл в мае прошлого года. Один из обвиняемых был задержан во время попытки запечатлеть происходящее на видео.
