Кремль призвал Париж доказать причастность РФ к осквернению мемориала жертвам Холокоста

«Если этого не произойдёт, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает. Как правило, и, собственно, практически всегда, все подобные обвинения остаются голословными и неподкреплёнными чем-либо», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.