Песков: Для России главное — развитие собственного ВПК, а не слова Трампа о мощи США

Напомним, ранее Трамп в выступлении перед высшим военным руководством заявил о текущем технологическом превосходстве американского подводного флота над российским и китайским, оценив отрыв в 25 лет. При этом он признал, что Россия занимает второе место в этой сфере. Американский лидер спрогнозировал, что в течение пяти лет РФ и КНР могут достичь паритета с США по мощи подводных сил, отметив активное наращивание потенциала этими странами.