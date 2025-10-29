Песков: Для России главное — развитие собственного ВПК, а не слова Трампа о мощи США
Обложка © Life.ru
Развитие отечественного военно-промышленного комплекса является для России главным приоритетом, а не заявления иностранных лидеров о военной мощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.
«Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве в первую очередь обращают внимание на заявления российского президента Владимира Путина.
Напомним, ранее Трамп в выступлении перед высшим военным руководством заявил о текущем технологическом превосходстве американского подводного флота над российским и китайским, оценив отрыв в 25 лет. При этом он признал, что Россия занимает второе место в этой сфере. Американский лидер спрогнозировал, что в течение пяти лет РФ и КНР могут достичь паритета с США по мощи подводных сил, отметив активное наращивание потенциала этими странами.
