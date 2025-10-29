Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 09:24

Песков: Для России главное — развитие собственного ВПК, а не слова Трампа о мощи США

Обложка © Life.ru

Развитие отечественного военно-промышленного комплекса является для России главным приоритетом, а не заявления иностранных лидеров о военной мощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

«Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве в первую очередь обращают внимание на заявления российского президента Владимира Путина.

Путин: Ядерные силы России сейчас являются самыми совершенными в мире

Напомним, ранее Трамп в выступлении перед высшим военным руководством заявил о текущем технологическом превосходстве американского подводного флота над российским и китайским, оценив отрыв в 25 лет. При этом он признал, что Россия занимает второе место в этой сфере. Американский лидер спрогнозировал, что в течение пяти лет РФ и КНР могут достичь паритета с США по мощи подводных сил, отметив активное наращивание потенциала этими странами.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
