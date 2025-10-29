Совфед одобрил закон о корректировке бюджета на 2025 год

Совет Федерации одобрил закон о корректировке основных параметров федерального бюджета на 2025 год. Как ранее пояснял министр финансов Антон Силуанов, внесённые изменения направлены на выполнение социальных обязательств и обеспечение потребностей обороны.

Согласно новым показателям, общий объём бюджетных доходов был уменьшен на 1,944 триллиона рублей по сравнению с ранее утверждённым планом. Теперь доходная часть составит 36,562 трлн, тогда как расходы сохранятся на уровне 42,298. В результате дефицит бюджета достигнет 5,736 трлн, что соответствует 2,6% ВВП против первоначально запланированных 1,7%. Покрытие дефицита будет осуществляться за счёт внутренних заимствований.

Объём Фонда национального благосостояния по прогнозам увеличится на 879,8 миллиарда рублей и достигнет к концу 2025 года 13,637 триллиона. Эта сумма составит примерно 6,3% от прогнозируемого валового внутреннего продукта. При этом использование средств фонда для финансирования бюджетного дефицита в наступающем году не планируется.

Ожидается, что объём государственного долга России к началу 2026 года вырастет на 2 триллиона рублей и достигнет 38,55 триллиона. Данная корректировка может быть связана с изменением основных показателей социально-экономического прогноза. Также рост долговых обязательств объясняется уточнением параметров государственных заимствований и программы госгарантий в иностранной валюте на будущий год.

Ранее в Правительстве РФ сообщили, что реформа контрольно-надзорной деятельности позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес в России. Хоть количество проверок уменьшилось, однако их эффективность выросла.