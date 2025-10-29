Депутату и известной актрисе Мельниковой стало плохо на заседании ЗакСа Петербурга

Во время выступления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с проектом бюджета на 2026 год на заседании городского Заксобрания неожиданно почувствовала себя плохо депутат и актриса Анастасия Мельникова, известная по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает 78.ru.

Недомогание застигло парламентария прямо в зале заседаний. Медицинские работники оперативно оказали ей помощь. После осмотра врачей Мельникова в сопровождении врачей покинула зал заседаний.

Информация о точной причине ухудшения состояния здоровья депутата на данный момент отсутствует.

Напмоним, уже несколько лет Мельникова мужественно борется с тяжёлой болезнью, о которой предпочитает не распространяться. Актриса перенесла несколько операций на ноги и проходит сложный курс восстановления. Гормональная терапия, которую она сейчас принимает, отразилась на её внешности.

