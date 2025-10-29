Первый в РФ подводный манифольд заменит километры труб и спасёт отрасль от санкций

В Санкт-Петербурге машиностроительное бюро «Малахит» представило первый подводный манифольд, созданный для сбора нефти и газа сразу из нескольких скважин. Этот комплекс, признанный технологическим прорывом, способен заменить десятки километров традиционных трубопроводов, существенно упрощая процесс транспортировки ресурсов на берег и обеспечивая их одновременное слияние, распределение и защиту от коррозии.​

Подводный манифольд для добычи нефти и газа представили в «Малахите». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Манифольд установлен на предприятии, где его спроектировали, имеет внушительные размеры (длина — 13 м, ширина — 8 м, высота — 9 м) и массу 252 тонны. Работать он будет на глубине 500 метров, где все операции на дне ведут роботы с дистанционным контролем с судна, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эта разработка позволит экономить миллионы рублей благодаря российскому производству, что важно в условиях санкций: ранее подобные установки закупались за рубежом. По словам заместителя главного конструктора «Малахита» Александра Круглова, при создании оборудования пришлось решать нетипичные задачи, особенно связанные с работой в сейсмически активных зонах.​

Подобные манифольды будут использоваться в проектах на Сахалине и других шельфовых месторождениях, укрепляя независимость отечественной нефтегазовой отрасли и снижая затраты на импорт техники.

Напомним, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ должна обеспечить себя запасами нефти на полвека, а газа — на 70 лет. По его словам, стабильная ресурсная база — ключевое условие энергетической безопасности страны и её роли как одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов в мире.