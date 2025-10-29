СК завершил расследование дела основательницы Meduza* Тимченко**

Завершено расследование дела основательницы проекта Meduza* Галины Тимченко**, сообщили в столичном главке СК РФ.

Тимченко** обвиняется в организации деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признали нежелательной на территории РФ. Уголовное дело передано для направления в суд.

По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения граждан в деятельность организации, а также для формирования протестных настроений.

Напомним, летом 2025 года Тимченко* объявили в розыск и заочно арестовали. Отсчёт срока ареста начнётся с момента её возможной экстрадиции в Россию или фактического задержания на территории РФ. В мае против журналистки было возбуждено уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации.

* Издание внесено в список нежелательных организаций в РФ и признана СМИ-иностранным агентом.