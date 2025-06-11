Основательницу «Медузы»** Галину Тимченко* объявили в розыск

Основательницу известного медиа-проекта «Медуза»** Галину Тимченко* объявили в розыск. В мае против журналистки было возбуждено уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в МВД РФ.

Согласно информации следствия, в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко*, находясь за пределами России, опубликовала в Интернете видеоматериалы, которые, как утверждается, способствовали формированию протестных настроений и привлекали граждан к деятельности запрещённой организации.

Также сегодня, 11 июня, объявили в розыск известного журналиста и блогера Александра Плющева*, внесённого в реестр иноагентов. В информации, размещённой в базе МВД, указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется.