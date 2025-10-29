Сенатор Александр Волошин, комментируя сообщения о возможном размещении французских войск на Украине, заявил, что любые иностранные военные формирования, появившиеся на Украине, рассматриваются российскими войсками как легитимная цель. По его словам, ответственность за любые последствия такого решения полностью лежит на французской стороне.

«Французским военным стоит внимательно изучить судьбу иностранцев, которые уже попробовали воевать за нынешний киевский режим. ВСУ не жалеют своих, тем более не пожалеют чужих», — приводит ТАСС слова Волошина.

По мнению сенатора, ввод французского контингента в зону боевых действий на Украине будет бесполезен с военной точки зрения, так как не остановит наступление Армии России.

Ранее СВР России распространила заявление о планах Парижа направить на Украину около двух тысяч военнослужащих, которые в настоящее время, по данным разведки, проходят боевое слаживание в приграничных с Украиной районах Польши.



До этого президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил предстоящую передачу Украине ракет Aster и истребителей Mirage. Он также заявил о приверженности Франции оказанию дальнейшей военной поддержки Украине и разработке новых инициатив в сотрудничестве с союзниками.