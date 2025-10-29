«Политический текст»: В Госдуме раскритиковали извинения Балицкого перед курянами

Признание вины от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого за свои ранние высказывания, что жители Курской области якобы не защитили свой регион, не являются извинениями. Данное мнение выразила депутат Госдумы Екатерина Харченко.

«Не считаю этот комментарий извинением! Это политический текст, сформулированный «набегу» пиарщиками и советниками, желающими хоть как-то оправдать бездумное высказывание руководителя», — написала она в своём телеграм-канале.

Она выразила сожаление, что однопартиец не нашёл в себе сил подобрать простые и сильные слова, чтобы от души попросить прощения у курян. Харченко также пригласила коллегу в Курск, выразив готовность познакомить его с многочисленными земляками, которые продолжают жить и трудиться по принципу: «Мы никуда не уедем». Местные жители и в настоящее время работают, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

«И хочу повторить уважаемому Евгению Витальевичу цитату нашего президента: «Вся страна сегодня – это одна команда»! Эту фразу Владимир Владимирович Путин сказал на встрече с небольшими добровольческими организациями в Курской области», — подытожила Харченко.