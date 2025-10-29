Захарова: РФ в любых условиях обеспечит потребности Калининградской области
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Российская Федерация гарантирует обеспечение всех потребностей Калининградской области при любых обстоятельствах. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы Литвы заблокировать транзит.
«Ни у кого не должно быть сомнений, что Российская Федерация при всех обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона», — подчеркнула Захарова.
Дипломат напомнила Литве о её обязательствах по обеспечению беспрепятственного транзита и выразила надежду, что Вильнюс не пойдёт на подобные провокационные шаги.
«Рассчитываем, что литовская сторона всё же не пойдёт на подобный провокационный шаг», — говорится в комментарии дипломата
Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс сохраняет возможность временного прекращения транзита грузов в Калининградскую область при наличии угроз национальной безопасности. Чиновник подчеркнул, что такое решение может быть принято после консультаций с институтами ЕС и государствами-членами при соблюдении двух ключевых условий: направленности мер против России и связи с действиями российских властей.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.