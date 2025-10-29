Москвичка испекла торт с приколом для бойфренда и получила десятки угроз о расправе

Кондитер из Москвы стала жертвой сталкинга и интернет-террора после того, как испекла торт с «приколом» для своего бойфренда по имени Александр и показала десерт в соцсетях. Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza.

Спустя несколько дней женщине начала писать неизвестная с ником «Ягодка», заявившая, что она — настоящая девушка Александра и требующая, чтобы Людмила прекратила с ним общаться. Когда москвичка попыталась отшутиться, переписка переросла в серию угроз убийством. Преследовательница называла точный адрес Людмилы и упоминала её детей.

Блокировки не возымели эффекта, за неделю «Ягодка» писала с десятков иностранных номеров и новых аккаунтов. Сам Александр утверждает, что не знает, кто скрывается за этим ником. Сейчас Людмила обратилась в полицию и ждёт помощи, опасаясь выходить из дома.

Ранее в Москве задержали мужчину, который преследовал студентку в Госпитальном переулке.На протяжении года 25-летний экс-бойфренд не давал покоя девушке, добиваясь её внимания вопреки её желанию и обращениям в полицию. Его навязчивость достигла пика, когда он явился в университет с провокационным плакатом, после чего девушка вызвала Росгвардию.