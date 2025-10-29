В западных странах уничтожили демократические принципы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире радио Sputnik дипломат заявила о невозможности для граждан свободно выражать своё мнение, даже опираясь на международные правовые акты.

Захарова отметила, что на проходившей в Минске конференции по евразийской безопасности участники из Западной Европы выражали опасения по поводу возможных последствий их присутствия на мероприятии. Подчёркивалось, что эти лица посетили конференцию в частном порядке и представляли не официальные структуры, что, по мнению Захаровой, является их законным правом, учитывая членство страны проведения в ООН.

«О какой демократии на Западе может идти речь, когда людям запрещено даже разговаривать друг с другом?» – поинтересовалась дипломат.

Представитель МИД также акцентировала внимание на деструктивных тенденциях в Европе, включая столкновения с соседними государствами, милитаризацию, неоправданные военные учения у границ, снижение уровня жизни населения, разрыв логистических связей, отказ от традиционной энергетики и кризис миграции. Эти факторы, по её мнению, ведут к разрушению демократии, где высказывание собственного мнения, даже подкреплённого международными документами, сопряжено с риском подвергнуться «культуре отмены».

Захарова подчеркнула, что в Европе выражение мнения в безопасном месте уже расценивается как проявление мужества, напоминая о временах, когда для этого приходилось уходить в подполье. Она призвала европейцев обратить внимание на эту проблему, поскольку ситуация напоминает события столетней давности, когда несогласным приходилось скрываться, чтобы избежать преследований.

А ранее Мария Захарова заявила, что Европа профукала свой же собственный континент. По словам дипломата, вместо того, чтобы вести диалог о развитии демократии, Европа столкнулась с масштабной гуманитарной катастрофой прямо на своих границах.