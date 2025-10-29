Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 10:14

Олегу Газманову запретили делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться

Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Народному артисту России Олегу Газманову врачи запретили выполнение фирменных гимнастических номеров, включая сальто и шпагат. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

У 74-летнего певца диагностировали коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Медики связали обострение заболевания с интенсивными физическими нагрузками и рекомендовали артисту полностью отказаться от спортивных тренировок, чтобы избежать полной потери подвижности.

Якубович остался без алкоголя и подарков с «Поля чудес» из-за состояния здоровья
Якубович остался без алкоголя и подарков с «Поля чудес» из-за состояния здоровья

Ранее Life.ru писал, что Газманов сократил стоимость своего концертного выступления с 7 до 4 миллионов рублей из-за снижения спроса после кратковременного всплеска популярности в сентябре. Артист также ужесточил требования в райдере: заменил виски «Smokehead Sherry Cask Blast» на премиальную текилу марок «Don Julio», «Patron» или «Casamigos», а также исключил из списка пожеланий квашеную капусту и сало.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Олег Газманов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar