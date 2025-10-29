Олегу Газманову запретили делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться

Народному артисту России Олегу Газманову врачи запретили выполнение фирменных гимнастических номеров, включая сальто и шпагат. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

У 74-летнего певца диагностировали коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Медики связали обострение заболевания с интенсивными физическими нагрузками и рекомендовали артисту полностью отказаться от спортивных тренировок, чтобы избежать полной потери подвижности.

Ранее Life.ru писал, что Газманов сократил стоимость своего концертного выступления с 7 до 4 миллионов рублей из-за снижения спроса после кратковременного всплеска популярности в сентябре. Артист также ужесточил требования в райдере: заменил виски «Smokehead Sherry Cask Blast» на премиальную текилу марок «Don Julio», «Patron» или «Casamigos», а также исключил из списка пожеланий квашеную капусту и сало.