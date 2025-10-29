Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением о необходимости противодействия навязываемой женщинам «идеологии эгоизма», которая, по её мнению, на самом деле ограничивает их потенциал.

На международном форуме «Женщины за сохранение традиций» Захарова подчеркнула, что следует бороться с навязыванием такой идеологии, которая заставляет женщину думать, что она существует исключительно для самой себя, поскольку такой подход катастрофически сужает её реальные возможности.

По её словам, эту «идеологию эгоизма» активно продвигают те, кто позиционирует себя как сторонников прогресса и женской свободы. Однако как она указала, именно такой подход лишает женщин множества жизненных перспектив.

Представитель МИД России выразила уверенность в том, что задачей нынешнего и последующих поколений станет активная борьба с этой навязанной идеологией, сужающей женские горизонты. Необходимо формировать такую среду, где естественные, проверенные веками и тысячелетиями возможности женщины займут своё законное место, поскольку женщина, в конечном счёте, может стать всем, кем она сама решит.