«Пусть едут на фронт»: Две страны ЕС забили тревогу из-за украинских мужчин-беженцев

Консервативные круги в Германии и Польше обеспокоены притоком молодых украинских беженцев, последовавшим за отменой Киевом ограничений на выезд для мужчин 18-22 лет, пишет Politico. Депутат бундестага Юрген Хардт (ХДС) выразил опасение, что Германия может стать убежищем для украинских мужчин призывного возраста, вместо того чтобы они участвовали в защите своей страны.

«Нам не интересно, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил газете Хардт.

Польская ультраправая партия «Конфедерация» выразила недовольство тем, что Польша принимает украинских мужчин, которые, по мнению партии, должны воевать за свою страну. «Конфедерация» считает, что это создаёт финансовую нагрузку на поляков поскольку эти мужчины, по сути, уклоняются от военной службы.

Издание приводит статистику: с начала года до конца августа польскую границу пересекли более 45 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. После изменений в украинских правилах выезда, вступивших в силу 28 августа, количество пересечений границы этой возрастной группой резко возросло до 1,6 тысячи человек в сутки. Многие из них затем направлялись в Германию. Если в августе Германия еженедельно регистрировала около 19 молодых украинцев, прибывших из Польши, то в октябре эта цифра выросла до 1,6-1,8 тысяч в неделю.

Ранее сообщалось, что в Австрии приняли решение закрыть последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg, учреждение будет расформировано с января 2026 года. Данный центр находится в Вене и рассчитан более чем на 200 мигрантов. Там успели побывать около 9 тысяч граждан Украины.