«Мне смешно»: Лыжница Степанова обвинила норвежцев в двойных стандартах

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова раскритиковала позицию норвежских спортсменов, выступающих против допуска россиян к международным соревнованиям, указав на двойные стандарты в их подходе. В своём Telegram-канале спортсменка обратила внимание на нюанс: когда речь идёт о совместных тренировках, иностранные атлеты спокойно принимают россиян, но выступают против их участия в крупных турнирах.

«Мы, норвежцы, немцы, американцы, словенцы — все как пони бегаем по одному маленькому кругу, спина в спину, с утра до ночи. Не кусаемся, не лягаемся, живём мирно. Интересно, почему здесь окей для того же Клебо или [Эмиля] Иверсена — полностью бегать со мной, а вот на Олимпиаде категорически недопустимо? Вот и мне смешно», — написала Степанова.

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от олимпийской квалификации. Это решение публично поддержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, заявивший о необходимости держать россиян подальше от соревнований. При этом российская сборная под руководством старшего тренера Юрия Бородавко успешно провела тренировочный сбор в Австрии с 2 по 20 октября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение FIS о санкциях против российских спортсменов, назвав его разочаровывающим. Вместе с тем он заявил о намерении России отстаивать свои позиции.