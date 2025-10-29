Алабай разодрал лицо и откусил пальцы жительнице Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Каскадной произошло жестокое нападение собаки породы алабай на случайную прохожую. В результате инцидента женщина получила тяжёлые травмы, включая разодранное лицо и откушенные пальцы, сообщает телеграм-канал Don Mash.

Алабай без поводка изувечил лицо женщины и откусил пальцы в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Don Mash

По словам очевидцев, крупный пёс выбрался с частной территории, и без всякой причины атаковал женщину. На помощь пострадавшей бросился сосед, вооружившись обычной лопатой, если бы не он, то инцидент мог бы закончится более трагично. На кадрах видно, что животное предприняло попытку наброситься и на мужчину, но ему удалось прогнать алабая.

После нападения пострадавшую в срочном порядке доставили в БСМП города. Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии в хирургическом отделении, где врачи борются за её здоровье. В настоящее время правоохранительные органы столкнулись с тем, что ни собака, ни её хозяева до сих пор не установлены. На животном во время нападения был поводок, что подтверждает наличие хозяев. Не исключено, что владельцы животного могли укрыть питомца, опасаясь уголовной ответственности.

Местные жители также сообщили, что этот конкретный алабай уже проявлял агрессию ранее, перепрыгивая через забор участка. Тогда обошлось без человеческих жертв. По информации пресс-службы СУ СК России по Ростовской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». На данный момент идут оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что стая бездомных собак напала на мальчика в Краснодаре. Ребёнка укусили, его госпитализировали в больницу для оказания помощи. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.