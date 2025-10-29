Сервис «Моспитомец» упростит москвичам выбор домашнего любимца из приюта

В столице появился удобный онлайн-сервис «Моспитомец», созданный Департаментом информационных технологий города совместно с Комплексом городского хозяйства. Его главная цель — облегчить процесс выбора кошки или собаки будущим владельцам, живущим в столице. Теперь жители смогут ознакомиться с информацией обо всех питомцах из городских приютов и даже забронировать посещение конкретного заведения. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Уже сейчас база сервиса насчитывает более тысячи анкет домашних животных, готовых обрести новую семью. Удобный интерфейс позволяет легко ориентироваться в поиске подходящего кандидата. Тем, кому сложно определиться самостоятельно, предлагается пройти небольшой тест, включающий разные критерии предпочтений. Сервис сам подберёт подходящие варианты на основании указанных пожеланий.

Каждый питомец в московских приютах проходит тщательную подготовку перед передачей новым хозяевам. За животными осуществляется профессиональный уход, подобран индивидуальный рацион питания, проведено необходимое ветеринарное обслуживание, животные вакцинированы и обработаны против паразитов. Таким образом, выбрав животное через сервис «Моспитомец», будущий владелец получит здорового и подготовленного компаньона. Всего в городе действует 13 специализированных приютов, расположенных в разных районах Москвы.

Ранее Life.ru писал о ценных советах для собачников, которые могут помочь приучить питомца к чистке зубов. Приучение следует начинать с раннего возраста, постепенно знакомя питомца с принадлежностями, аккуратно готовя к осмотру дёсен и массированию, используя при этом похвалу, а не лакомства.