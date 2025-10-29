Путин заявил о необходимости направлять улов российских рыбаков на прилавки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения приоритета внутреннего рынка при распределении улова российских рыбаков. Выступая на совещании с членами правительства, глава государства подчеркнул, что морские биоресурсы страны должны в первую очередь направляться на отечественные прилавки по доступным ценам.

«Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. И очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку, причём в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что улов российских рыбаков и продукция рыбохозяйственных предприятий должны поступать в розничную сеть, чтобы жители всех регионов страны могли приобретать качественную рыбную продукцию по приемлемой стоимости.

В ходе заседания, проводившегося по видеосвязи, глава государства поручил правительству обеспечить выполнение этих задач, обратив особое внимание на развитие логистической инфраструктуры и перерабатывающих мощностей в рыбной отрасли.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская продукция пользуется популярностью и признанием в более чем 160 странах мира. Президент отметил, что это касается как зерна и растительных масел, так и рыбы, кондитерских изделий и прочих товаров, которые ценятся за своё качество.