Оргкомитет НРФ’9 рассказал, как пройдёт открытие Недели рекламы в этом году

Неделя рекламы в Москве стартует 11 ноября с масштабной суперпрезентации, дополненной шоу-элементами. Организаторы подчёркивают, что ключевая задача этого дня – продемонстрировать новый подход к проведению бизнес-конференций, отличающийся от привычных форматов.

Как заявляют в оргкомитете, в этом году Национальный рекламный форум (НРФ’9) действительно оправдает своё название: формат обещает сломать привычные шаблоны деловых мероприятий. На одной сцене соберутся ключевые игроки индустрии — ГПМ Реклама, Национальная Медиа Группа, СберСеллер, РБК, RWB Media, T2, Яндекс Плюс AdTech, Group4Media и СберМаркетинг.

Первый день форума превратится в площадку для стратегического диалога и перформансов. Например, Национальная Медиа Группа устроит дискуссию «Контент-король. Творцы VS Рекламодатели» в формате боксерского поединка между создателями контента и брендами. Участники обсудят, кто сегодня задаёт правила игры — рекламодатели или авторы.

Телеком-компания Т2 покажет театральный перформанс, созданный «Мастерской Брусникина», где представит новый бренд своего рекламного бизнеса. СберМаркетинг расскажет, как передал рутину нейросетями, а Яндекс Плюс AdTech соединит данные и музыку в шоу «От хаоса к мелодии». RWB Media представит интерактив о том, как онлайн-шопинг превращается в медиа, СберСеллер покажет фильм о будущем маркетинга, а РБК проведёт разговорное шоу о новой «роскоши» медиа — от тишины до личного присутствия.

Отдельный блок посвятят AI и маркетингу будущего: эксперты Group4Media и МГУ обсудят влияние искусственного интеллекта на рекламу в паблик-токе «Грани разума: мозг и AI». Завершит день масштабная вечерняя программа: сначала — «Ночь пожирателей рекламы мемов», где соберут лучшие вирусные шутки со всего мира, затем — вечеринка «130 лет радио» с выступлениями Димы Билана, МОТа, Zvonkiy и группы A’Studio.

